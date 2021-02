Coronavirus: Moratti, 'entro due settimane portale per prenotazione vaccini'**

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "L'avvio della fase massiva delle vaccinazioni in Lombardia richiede una capillare attività informativa al cittadino. Entro una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione e prenotazione, entro due settimane sarà attivo l'accesso al portale dedicato per le fasce interessate". Lo ha spiegato l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, in consiglio regionale.