Coronavirus: sindaco Codogno, 'fiducia in Bertolaso, ha dato risposte in situazioni critiche'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Guido Bertolaso ha dimostrato di saper dare risposte in situazioni molto critiche ed emergenziali, quindi sicuramente si ha fiducia" in lui. Così all'Adnkronos, il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, commentando la chiamata di Guido Bertolaso da parte di Regione Lombardia a coordinare la fase 2 della campagna di vaccinazione.

"Vista come è andata la prima fase dei vaccini a livello centrale - sottolinea Passerini - qualche preoccupazione in più c'è. Noi come territorio siamo già pronti ad ospitare sia una disposizione a livello di hub sia una distribuzione diffusa. Ora sappiamo che il problema principale è che i vaccini arrivino ma aspettiamo. Sono convinto che i vaccini siano la strada per uscire da questo incubo, bisogna stringere ancora i denti ma credo che la fine dell'incubo sia vicina".