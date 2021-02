Coronavirus: Moratti, 'entro due settimane portale per prenotazione vaccini' (2)

02 febbraio 2021 a

(Adnkronos) - Nella fase 2 della campagna si userà una distribuzione 'multicanale', ha detto ancora l'assessore. "Confermiamo il canale delle strutture ospedaliere accreditate o hub, a cui si aggiungono i medici di base, le farmacie e alcune strutture massive dove possono accedere persone giovani che non hanno problemi di mobilità".

Per quanto riguarda gli ultra 80enni, che sono oltre 700mila di cui 620mila cronici, la raccolta delle adesioni avverrà attraverso i medici di base e "l'accesso al portale direttamente o con l'aiuto dei familiari". In un secondo momento, la persona "sarà contatta tramite una telefonata da un operatore o con un sms per le informazioni sulla prenotazione con data ora e luogo".