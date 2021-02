Governo: Nobili, 'documento ci sarà di sicuro, probabilmente quanto parte nuovo esecutivo'

02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "All'esito di questo lavoro ci sarà sicuramente un documento scritto, il nuovo governo dovrà avere un programma chiaro per non finire incartato. Non so se il documento arriverà oggi, o più probabilmente quando partirà il nuovo esecutivo". Lo ha detto Luciano Nobili, di Iv, a 'Restart' su Cusano Italia Tv.

"Sui temi fondamentali per il Paese ci vogliono patti chiari e amicizia lunga. Non chiediamo poltrone, il punto non è quanti ministri prenderà Italia viva, il punto è scegliere le persone più adeguate ministero per ministero", ha spiegato il deputato di Iv.

"Conte? Mai posto veti su nessuno, ma nessuno è insostituibile. Draghi? E' un fuoriclasse, mi auguro che in futuro, che sia in questa esperienza di governo o nelle prossime, possa contare perché è una delle figure più autorevoli e capaci che l'Italia ha”, ha aggiunto Nobili.