Sci: Razzoli, 'spero che riapertura impianti dia respiro a un settore in difficoltà'

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - "Io avrei preferito, come quasi tutti gli sciatori e gli appassionati della montagna, che gli impianti fossero stati aperti dall'inizio di stagione però non sono io a decidere e mi auguro che la riapertura dal 15 febbraio dia un po' di respiro al settore montano così duramente colpito". Il campione olimpico di slalom a Vancouver 2010, Giuliano Razzoli, si esprime così all'Adnkronos in merito alla prossima riapertura degli impianti sciistici il 15 febbraio. "Spero che tanta gente che vive e lavora nel settore possa avere un sollievo da questa attesa riapertura. Certo la stagione è agli sgoccioli ma meglio tardi che mai", aggiunge lo slalomista azzurro di Coppa del Mondo.