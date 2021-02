Coronavirus: Usuelli (+Europa), 'Fase 2 vaccini in anticipo effetto Bertolaso'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Contraddizione continua sui tempi, indecisione sui centri vaccinali e un sistema di prenotazione informatizzato, da cui bisogna aspettare una telefonata. Ecco il risultato della nostra famosa autonomia, siamo gli unici a fare danni". Così Michele Usuelli, consigliere regionale della Lombardia di Più Europa-Radicali, a proposito dell'informativa dell'assessore al Welfare Letizia Moratti.

"Mercoledì scorso - spiega - in Commissione sanità ci veniva comunicato che la fase due sarebbe iniziata dopo il 25 marzo. Oggi apprendiamo che partirà dal 24 febbraio. Effetto Bertolaso. Perché? È la famosa autonomia lombarda: siamo gli unici a sbagliare l'invio dei dati, gli unici a non pianificare, gli unici a non capire che un portale serve per inserire dati ed avere risposte in real time; se poi devo aspettare una telefonata a che serve?", aggiunge.

Unico aspetto positivo, secondo il consigliere, quello in chiusura dell'intervento: "Accogliamo positivamente la iniziativa della Vice Presidente Moratti sul metodo di coinvolgimento degli specializzandi: mettersi a disposizione per vaccinare un mese senza retribuzione, come propone il Governo, non va bene".