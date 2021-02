Tv: 'Italia got's Talent', seconda puntata all'insegna del ballo (2)

02 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Come lo scorso anno, alla fine della settima puntata, il pubblico diventerà protagonista grazie a un proprio Golden Buzzer. Attraverso una votazione online, da casa si potrà scegliere e votare il proprio finalista, che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara. La competizione si concluderà con una finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2021 sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa.