Myanmar: esercito sospende traffico aereo internazionale fino al 1 giugno

Naypyidaw, 2 feb. (Adnkronos/Europa Press) - L'esercito del Myanmar ha ordinato la sospensione del traffico aereo internazionale nel Paese fino al primo giugno. Lo ha riferito il quotidiano 'The Myanmar Times', secondo cui i militari hanno pubblicato una nota che istruisce tutti i piloti a non entrare nel Paese senza permesso, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino alle 23:59 (ora locale) del 31 maggio.

Sempre secondo lo stesso giornale, l'esercito - che ha proclamato lo stato di emergenza - ha revocato tutti i permessi di decollo e atterraggio dal Paese e la misura è estesa anche ai voli umanitari.