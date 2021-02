Calcio: Serie A, due turni di squalifica per Milenkovic

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha squalificato per due turni il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, "per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26° del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta". Una giornata di stop invece per Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Rodrigo De Paul (Udinese), Riccardo Saponara e Tommaso Pobega (Spezia), Rodrigo Bentancur (Juventus), Patric (Lazio), Maxime Lopez (Sassuolo), Junior Messias (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma).