Roma: agguato in strada a Cinecittà Est, gambizzato 41enne**

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Agguato questa mattina poco prima delle 8 nel quartiere Cinecittà Est a Roma, dove due uomini a bordo di uno scooter si sono avvicinati a un 41enne e hanno esploso quattro colpi di pistola. Il 41enne, che stava camminando in via Bruno Rizzieri, è rimasto ferito da due colpi alla gamba ed è stato trasportato in codice rosso al San Giovanni. Il ferito ha diversi precedenti. Lo scooter, un Sh, è stato rinvenuto e sequestrato in via Pietro Marchisio ed è risultato rubato. Sono in corso le indagini degli investigatori della Polizia del commissariato Romanina.