Coronavirus: Bertolaso, 'qui la più grande operazione di protezione civile di sempre'**

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Sono qui per organizzare la più grande operazione di protezione civile che si sia mai realizzata in Italia, daremo il nostro contributo come Regione, che mi auguro riguardi tutta Italia. Questa è una squisita genuina, pura, situazione di emergenza di protezione civile". Lo ha detto Guido Bertolaso, in conferenza stampa a Milano per annunciare il suo ruolo di consulente per la campagna vaccinale.