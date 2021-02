02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "E' abbastanza complesso" pensare di produrre vaccini in Lombardia. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda. "E' un argomento affascinante ma di estrema difficoltà di realizzazione per i cambiamenti che dovrebbero essere portati alle singole attività produttive", aggiunge. "Quindi direi abbastanza complesso".