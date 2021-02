Coronavirus: Bertolaso, 'in mio incarico nessuna contrapposizione politica'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Il coronavirus è il soggetto più democratico che io abbia mai conosciuto, non guarda in faccia a nessuno. Non ha tessere di partito, non appartiene a coalizioni e ci sta creando una serie di problemi". Lo ha detto Guido Bertolaso in Regione Lombardia, a proposito del suo nuovo incarico con cui, ha spiegato, "vado a dare una mano alle strutture competenti in Lombardia per vaccinare 10 milioni di persone". E quindi "non c'è nessuna contrapposizione politica" con il Governo, "siamo tutti responsabili di dover insieme affrontare questo problema".