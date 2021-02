Coronavirus: Giani, 'Spero Toscana ancora gialla ma siamo sul filo'

02 febbraio 2021 a

Firenze, 2 feb. - (Adnkronos) - "Teniamo la Toscana su un livello efficace di contrasto alla pandemia. Siamo da 4 settimane in zona gialla e mi sento moderatamente in condizione di sperare che possa esserlo anche la prossima settimana, ma non posso dire di più perché siamo sul filo". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

"So benissimo che ci sarà una fase in cui all'emergenza sanitaria subentrerà quella economica - ha aggiunto Giani - Cercheremo di affrontarla con quella concretezza che ha caratterizzato il nostro impegno". Secondo il presidente della Toscana, restando ancora in zona gialla "c'è la possibilità di un lavoro diffuso che contrasta anche questa tendenza economica".