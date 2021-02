Quirinale: Celotto, 'specificare divieto rielezione e abolire semestre bianco'** (2)

02 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "E' chiaro -prosegue Celotto- che, anche in riferimento al cosiddetto semestre bianco che invece è previsto esplicitamente, sarebbe opportuno prevedere in modo chiaro il divieto di rieleggibilità del Presidente della Repubblica. Non solo: noi rischiamo di trovarci tra qualche mese in una situazione paradossale, per cui da un lato potrebbero esserci i presupposti per lo scioglimento delle Camere quando il Capo dello Stato non può esercitare questo potere; dall'altro potrebbero crearsi le condizioni per un secondo mandato di Mattarella".

"Ecco perchè -conclude Celotto- sarebbe opportuna una riforma costituzionale che preveda la non rieleggibilità del Capo dello Stato con la contestuale abolizione del semestre bianco".