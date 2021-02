Lavoro: Ramazza (Assolavoro),'calo occupati grave, ancora no inversione di tendenza'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "La situazione complessiva relativa all'occupazione è molto seria, il calo del numero degli occupati, soprattutto delle donne, è grave e la tendenza prosegue, seppure attenuata, da molti mesi. L'occupazione femminile è molto presente proprio in alcuni dei settori più colpiti, si pensi ai negozi, alla ristorazione". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che rappresenta l'85% del settore, commenta gli ultimi dati Istat sull'occupazione, che segnalano la perdita di 444 mila posti di lavoro nel 2020, con un calo di 101mila lavoratori solo a dicembre, 96mila dei quali donne.

E dal comparto dalle agenzie per il lavoro non arrivano ancora segnali completamente positivi. "Nell'ambito della somministrazione di lavoro, che solitamente anticipa andamenti più ampi dell'occupazione, registriamo tenuissimi segnali di ripresa, molto fragili per poter considerarli già una inversione di tendenza", conclude Ramazza.