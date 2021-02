Tv: Codacons, 'a GfVip ancora frasi sessiste, trasmissione va chiusa'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il Codacons denuncia "l'ennesimo caso di sessismo durante il Grande Fratello Vip, e torna a chiedere la chiusura del programma, oramai diventato un concentrato di violenza ed esempi diseducativi per i più giovani". Lo comunica la stessa associazione. "Siamo sommersi dalle segnalazioni dei telespettatori che denunciano la frase pronunciata ieri dal conduttore Alfonso Signorini 'Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì' – spiega il Codacons – Frase che si va ad aggiungere al lunghissimo elenco di battute a sfondo sessuale, volgarità, istigazioni alla violenza e altre amenità trasmesse nel corso di questa edizione del Grande Fratello".

"Crediamo sia giunto il momento per un ripensamento da parte di Mediaset, che non può badare solo agli incassi pubblicitari ma deve elevare la qualità dei suoi contenuti, cancellando dal palinsesto programmi diseducativi e pericolosi come il 'Gf Vip' -prosegue l'associazione- Ci aspettiamo inoltre provvedimenti verso il conduttore, perché in un momento delicato come quello attuale in cui si combatte il fenomeno della violenza sulle donne, frasi come quella pronunciata ieri rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti finora".