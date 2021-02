02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Secondo 'France Football' il Monza vuole prendere Franck Ribery nel prossimo mercato estivo in caso di promozione in Serie A. Il 37enne attaccante francese è in scadenza di contratto con la Fiorentina e Adriano Galliani punta a formare un tridente d'attacco di grande qualità con Mario Balotelli e Kevin Prince Boateng.