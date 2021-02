Coronavirus: Fontana, sfiducia? 'Nostre azioni sempre per bene cittadini'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Non sarà la vostra ennesima mozione di sfiducia a distrarci da nostro lavoro. In questi mesi abbiamo affrontato un'emergenza di portata straordinaria. Abbiamo lavorato senza mai tirarci indietro e sempre mettendoci la faccia. Abbiamo anche imparato lezioni importanti da questi mesi, ma in ogni nostra azione abbiamo sempre perseguito il bene dei nostri cittadini, l'unica cosa che ci sta a cuore". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla mozione di sfiducia presentata in Consiglio regionale della Lombardia dopo gli errori nella gestione dell'emergenza coronavirus.

Fontana ha spiegato che "per gestire al meglio il piano vaccinale abbiamo arricchito la giunta con l'ingresso di tre nuovi assessori. Serviva un cambio di marcia e lo abbiamo rapidamente messo in atto".