Coronavirus: Fontana, 'problemi evidenti in modello calcolo, stanchi di subire'

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Due settimane fa la Lombardia era in zona rossa. In una settimana siamo passati da rossa ad arancione e poi a gialla. Evidentemente qualche problema doveva esserci". Lo ha detto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla mozione di sfiducia presentata in Consiglio regionale della Lombardia dopo gli errori nella gestione dell'emergenza coronavirus.

"Questo -ha continuato- dimostra che avevamo ragione a sollevare con determinazione la riforma di una cosa così importante come il modello di calcolo e degli indicatori per l'Rt, decisioni che hanno inciso sulla vita dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Siamo stanchi di continuare a subire".