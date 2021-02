Sanità: Fontana, 'in arrivo proposta per riforma sistema Lombardia'

02 febbraio 2021 a

Milano, 2 feb. (Adnkronos) - "Come la vicepresidente Moratti ha già anticipato, siamo in dirittura d'arrivo per la proposta di riforma del Sistema sanitario lombardo, su cui sarà impegnato il Consiglio regionale, che abbia soprattutto come obiettivo un welfare più forte e più vicino alle necessità e ai bisogni di tutti i cittadini in ogni territorio". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nell'aula del Consiglio regionale nelle repliche alla mozione di sfiducia presentata contro di cui dalle minoranze per la gestione dell'emergenza coronavirus.