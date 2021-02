Pil: Messina, 'dobbiamo porci l'obiettivo di un pil sopra il 2%'**

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se non ci sarà crescita non ci sarà la possibilità di ritornare a dei livelli di debito accettabile. Noi dobbiamo porci l'obiettivo di fare crescere il pil a dei livelli superiore al 2% perché solo così riusciremo a far convergere una tendenza di riduzione del debito". Ad affermarlo è il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina intervenendo al convegno 'Vecchi e Nuovi problemi nel dopo emergenza' organizzato dall'Università di Tor Vergata e dalla Fondazione Civita."I fondi del next generation Eu devono assolutamente consentire di poter accelerare la crescita", sottolinea ancora Messina.