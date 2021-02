02 febbraio 2021 a

Roma, feb. (Adnkronos) - Sono 38 in meno i ricoverati in terapia intensiva con coronavirus, diminuzione che porta il totale dei pazienti nelle rianimazioni a 2.214. Sono 57 in meno i ricoverati con sintomi, calo che porta i pazienti ricoverati nei reparti a 20.317. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione degli ospedali.