Calcio: Roma, lesione al flessore per Smalling, con la Juve non ci sarà

Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Il difensore della Roma Chris Smalling non sarà in campo contro la Juventus sabato prossimo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il 31enne inglese hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per l'ex Manchester United previsto uno stop di circa 15 giorni: le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni. Smalling si era infortunato nei primi minuti del match di domenica scorsa contro il Verona.