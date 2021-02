M5S: Nesci, 'scongiurare effetto Carelli, può diventare emorragia'

02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuta che il collega ed amico Emilio Carelli, con il quale abbiamo condiviso molte battaglie per l'evoluzione del M5s, abbia oggi lasciato il gruppo. Spero ci siano i margine per un ripensamento. Quanto sta accadendo la dice lunga sul clima di queste ore: va scongiurato l'effetto fuga che può trasformarsi in una emorragia”. E' quanto afferma Dalila Nesci , deputato del M5s, animatrice del think tank Parole Guerriere.

Sulla soluzione della crisi, osserva, “bisogna fare presto, l'importante è dare stabilità al Paese che deve superare una tremenda crisi sanitaria e la conseguente crisi economica. Piano vaccini e utilizzo dei fondi del Recovery Plan devono essere l'obiettivo condiviso dalla nuova maggioranza. Noi restiamo compatti su un Esecutivo con forte identità M5S. Se nel nuovo governo ci sarà spazio per tutte le anime del MoVimento al fine di creare stabilità, allora bisogna valorizzare, prima di tutto, chi ha sempre lavorato a costruire".