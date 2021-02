Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia boccia sfiducia a Fontana (2) (3)

02 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Avete cercato – ha detto rivolgendosi al centrodestra - di aizzare i commercianti lombardi contro il governo perché erano chiusi in zona rossa nel momento dei saldi, salvo poi scoprire che la vostra incapacità nel mandare i dati a Roma ci aveva condannati a un'ingiusta restrizione che ha causato perdite per centinaia di milioni. Questa giunta – ha attaccato l'esponente pentastellato - non ha più credibilità e visione, non guarda al futuro, alle sue imprese, al lavoro”.

Dura presa di posizione da parte del Partito Democratico. “La vicenda della zona rossa ‘farlocca' è paradigmatica”, ha messo in evidenza il capogruppo Fabio Pizzul. I colleghi della maggioranza, ha osservato, “aggrediscono per nascondere le loro inefficienze. La trasparenza e la correttezza istituzionale sarebbe il miglior modo per replicare alle nostre critiche. Peccato non siano nella condizione di poterlo fare. State mettendo la polvere sotto al tappeto, cambiando persone e facendo solo marketing politico”, ha detto rivolgendosi ai colleghi del centrodestra e sostenendo che in questa strategia ci sia anche l'annuncio dell'arrivo di Guido Bertolaso a sostegno della campagna vaccinale della Lombardia".

Pizzul ha sottolineato che "oggi non possiamo non sostenere questa mozione di sfiducia, perché la modalità con cui state gestendo questa Regione, non è compatibile con la fiducia dei nostri cittadini e con il prestigio e la storia della Lombardia”. In chiusura al dibattito, è intervenuto anche il Presidente Fontana, che ha rivendicato la bontà dell'operato della Giunta “sempre protesa a perseguire il bene dei cittadini” e ha ribadito la correttezza dell'iniziativa tramite la quale è stata chiesta una revisione del modello di calcolo dell'indice Rt. “Un'azione doverosa -ha detto- che proseguiremo se necessario fino alle sedi giudiziarie per difendere gli interessi dei nostri lavoratori”.