Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia boccia sfiducia a Fontana (2) (2)

02 febbraio 2021

(Adnkronos) - “E' davvero curioso – ha sottolineato il capogruppo azzurro Gianluca Comazzi in sede di dichiarazioni di voto – che ad ogni elezione, quando il centrodestra vince, ci sia qualcuno che cerca di ribaltare l'esito del voto popolare. Con l'atto di oggi – ha detto rivolgendosi ai banchi di PD e Cinque Stelle – abbiamo capito che non vi interessa far emergere contenuti e proposte, ma prendervi poltrone che non vi spettano”. Nel voto su questa mozione di sfiducia, ha invece sostenuto il Consigliere leghista Andrea Monti, “non ci dividiamo tanto fra maggioranza e minoranza, ma fra lombardi che si sono impegnati anche oltre le competenze che ci dà la Costituzione per salvare le vite dei cittadini e, dall'altra, chi si è messo al servizio di un governo nazionale che per ragioni politiche non ha fatto altro che mettersi contro la Lombardia”.

Sulla stessa linea il presidente del Gruppo Fratelli d'Italia Franco Lucente. “Documenti come questo – ha dichiarato – non fanno altro che bloccare i lavori di un'ula che invece deve occuparsi degli interessi dei lombardi”. Pollice verso anche dal consigliere Manfredi Palmeri (Polo di Lombardia): “Questa mozione va respinta, perché non è fondata, adeguata e motivata”.

Di tutt'altro avviso il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza Dario Violi (M5S). “Da lombardi siamo sempre stati abituati a vederci riconosciuta laboriosità e capacità di risolvere i problemi. Da un po' di anni a questa parte, e soprattutto negli ultimi 12 mesi, i lombardi sono diventati lo zimbello del Paese. Siamo la Regione che ha comprato 150mila dosi di vaccino, pagandole sei volte tanto, da un piccolo dentista di Bolzano che le aveva importate dall'India. Abbiamo cambiato il Direttore generale del Welfare, poi abbiamo cambiato l'assessore alla Sanità e infine anche il dg della più grande centrale acquisti del Paese dopo Consip".