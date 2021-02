02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - A quanto si apprende da fonti di Italia Viva al tavolo in corso si è deciso di non fare un verbale né un documento conclusivo. Non c'è stato abbandono da parte di Iv del tavolo né la mancata firma. Tutte le forze politiche stanno illustrando a Fico le proprie posizioni.