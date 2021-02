Vino: Consorzio Venezia, al via EnoWebinars a sostegno imprese vitivinicole

02 febbraio 2021 a

Venezia, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'EnoWebinars Consorzio Vini Venezia 2021' è il programma di seminari digitali che il Consorzio presenta a sostegno delle imprese vitivinicole del territorio, fortemente condizionate dalle conseguenze del Coronavirus e alle prese con un contesto economico difficile. A partire dall'11 febbraio docenti, esperti di marketing e comunicazione, giornalisti e tecnici si alterneranno in webinar con l'obiettivo di condividere conoscenze, strategie, best practice e strumenti utili per gli operatori del mondo enologico.

“In un momento tanto delicato - commenta Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia - ci siamo chiesti come poter offrire supporto alle aziende vitivinicole del territorio. I nostri EnoWebinars nascono con l'obiettivo di dare risposte concrete a tutti gli operatori del settore e coinvolgono diversi esperti che, attraverso le loro competenze ed esperienze, saranno in grado di affrontare le diverse problematiche che possono capitare nella vita di tutti i giorni: l'utilizzo del legno per l'affinamento del vino, le tecniche di comunicazione proprie del settore vitivinicolo, il grande tema dell'enoturismo in questi mesi difficili, la viticultura di precisione e la gestione dei rapporti con la stampa di settore. Per questo, non posso che ringraziare i docenti che hanno deciso di sposare la nostra iniziativa e tutti coloro che prenderanno parte a questo speriamo utile calendario di appuntamenti”.

Gli EnoWebinars in programma sono cinque, gratuiti e accessibili attraverso la piattaforma GoToMeeting. Per iscriversi è possibile consultare la pagina web del Consorzio Vini Venezia.