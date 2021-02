Metalmeccanici: Federmeccanica-sindacati, al lavoro su salario, per ora distanze/Adnkronos

02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Nuova proposta di Federmeccanica sul salario al tavolo di confronto per il rinnovo del contratto con Fim Fiom Uilm ripreso oggi con l'intento dichiarato di chiudere la trattativa a stretto giro di posta: le aziende hanno aperto ad un aumento di salario a 3 cifre come chiesto dai sindacati ma hanno rivendicato l'allugamento di 1 anno, al 2024 dunque, della vigenza contrattuale. Una controfferta che la Uilm di Rocco Palombella ha però bocciato come "insufficiente" al termine del lunghissimo round di oggi, giocato quasi tutta in ristretta tra la delegazione di imprenditori ed i segretari generali di Fim e Fiom Roberto Benaglia e Francesca Re David.

"Il confronto ha fatto passi avanti per quanto riguarda alcuni punti importanti della piattaforma, come salute e sicurezza, formazione e parità di genere. Per quanto riguarda invece la parte economica Federmeccanica e Assistal hanno formulato un'ipotesi migliorativa rispetto alla proposta del 26 novembre inserendo però un elemento negativo che rende la trattativa ancora difficile”, dice Palombella spiegando come appunto Federmeccanica e Assistal abbiano "confermato la volontà di raggiungere la famosa terza cifra allargando però la vigenza contrattuale al 2024, perché considera gli anni 2020 e 2021 terribili dal punto di vista industriale".