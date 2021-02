02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Crimi ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina. Domenico Arcuri e Mimmo Parisi non si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento e' in ballo Fraccaro con Orlando". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva.