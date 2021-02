02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo e poi è arrivata la rottura inspiegabile". Così fonti Pd che sottolineano come, "nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel governo, Renzi ha deciso di rompere. Iv non può pretendere di scegliere i ministri degli altri partiti". Una rottura, si rimarca, "non con Conte ma con gli alleati".