Musei: Osanna, ‘bene riapertura, prossimo passo spero anche nei weekend'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Bene la riapertura dei musei nelle zone gialle, il prossimo passo dovrà essere quello di tenerli aperti anche nel fine settimana. E' questo l'auspicio espresso da Massimo Osanna, direttore generale dei Musei del Mibact e direttore generale ad interim del Parco archeologico di Pompei, che con l'AdnKronos si sofferma sulle disposizioni governative che contemplano l'apertura dei musei soltanto dal lunedì al venerdì.

“Mi auguro – scandisce - che presto si potranno aprire i musei anche nel fine settimana perché sarebbe un bel segnale. Una decisione che, ovviamente, non dipende da noi ma dalle indicazione del governo che ha un quadro della situazione completo. Spero – ribadisce Osanna - che presto si possa riaprire, sarebbe un bel segnale per il territorio. I musei ora iniziano ad essere frequentati con poche persone, non ci sono i grandi flussi”. Andare in museo, sostiene il direttore generale del Mibact, è un modo per “riappropriarsi del proprio territorio: chi vive vicino ai musei può fermarsi davanti alle opere d'arte, riflettendosi ed emozionandosi senza la calca”.

Inoltre, sottolinea Osanna, i musei “riaprono con grandi offerte, molti hanno approfittato della chiusura per ripensare gli allestimenti, per fare mostre e tirare fuori dai depositi gli oggetti. C'è un grande fermento che ci fa essere ottimisti per il futuro. I musei sono luoghi sicuri, ciascuno dei quali ha fatto un grande sforzo per itinerari in sicurezza: ciò vale sia per i musei all'aperto, come i parchi archeologici, sia per quelli al chiuso come ad esempio il museo di Capodimonte. Gli accessi sono rigorosi e controllati, si misura la temperatura e c'è un percorso a senso unico. Io invito veramente a visitarli perché sono posti sicuri e si deve approfittare di questo momento unico”, conclude Osanna.