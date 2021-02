Musei: Schmidt, ‘speriamo nell'apertura del fine settimana per gestire flussi in crescita'

02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Dopo l'apertura dei musei nelle zone gialle, prevista dalle disposizioni governative dal lunedì al venerdì, è necessario ora aprirli anche nei fine settimana. Lo sostiene il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che intervistato dall'AdnKronos spiega: “Speriamo molto nell'apertura dei musei anche nel fine settimana: vediamo che questo è anche il desiderio del ristrettissimo pubblico che adesso è ammesso, ovvero quello locale e regionale. Un pubblico che, tra l'altro, cresce di giorno in giorno, lentamente ma comunque in maniera continuativa. Ora, speriamo che potremo aprire anche il sabato e la domenica nell'ottica della gestione dei flussi".

"Con l'apertura per più ore a settimana - aggiunge - ci potrebbe essere un minor rischio di assembramento. Alla luce di una domanda in crescita, in questo modo, cioè con l'apertura il sabato e la domenica, avremo una situazione molto migliore proprio dal punto di vista pandemico. Ma non è meno importante il fatto che – sottolinea il direttore degli Uffizi – i privilegiati che adesso stanno lavorando non possono prendersi mezza giornata per andare in un museo, specialmente con le famiglie”. Insomma, anche “per favorire le famiglie ci auguriamo che, quanto prima, ci sarà permesso di aprire anche il sabato e la domenica”, conclude Schmidt