Governo: Mattarella, 'esecutivo con attività ridotta non può fare Recovery plan'

02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Entro il mese di aprile va presentato alla Commissione europea il piano per l'utilizzo dei grandi fondi europei; ed è fortemente auspicabile che questo avvenga prima di quella data di scadenza, perché quegli indispensabili finanziamenti vengano impegnati presto. E prima si presenta il piano, più tempo si ha per il confronto con la Commissione. Questa ha due mesi di tempo per discutere il piano con il nostro governo; con un mese ulteriore per il Consiglio europeo per approvarlo. Occorrerà, quindi, successivamente, provvedere tempestivamente al loro utilizzo per non rischiare di perderli. Un governo ad attività ridotta non sarebbe in grado di farlo. Per qualche aspetto neppure potrebbe. E non possiamo permetterci di mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima dell'annuncio della convocazione per domani mattina al Quirinale di Mario Draghi.