02 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Governo tecnico? Non con il mio voto. Meglio, come estrema possibilità, le elezioni. I governi tecnici, come ci ha insegnato l'esperienza Monti, non hanno fatto l'interesse del Paese". Lo scrive in un tweet il deputato M5S, Andrea Colletti.