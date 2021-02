02 febbraio 2021 a

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Siamo stati tenaci nel portare avanti il programma, resilienti nella gestione della pandemia, pazienti fino allo sfinimento nel cercare il dialogo per l'interesse del paese. Ma ora basta. Un governo tecnico è senza anima e senza visione. Non per noi. #Conte #Mattarella". Lo scrive in un tweet l'esponente M5S, Roberta Lombardi.