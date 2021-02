Covid, team Oms all'Istituto di virologia di Wuhan

03 febbraio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il team dell'Organizzazione mondiale della Sanità impegnato in una missione in Cina per ricostruire le origini della pandemia da Coronavirus è arrivato questa mattina alle 9.30 circa locali all'Istituto di virologia di Wuhan. Il gruppo di esperti è guidato da Peter Ben Embarek. "Conto su una giornata estremamente produttiva, su incontri con le figure chiave e sulla possibilità di porre le domande che devono essere poste", ha commentato un altro membro della squadra Oms, Peter Daszak, presidente della EcoHealth Alliance.