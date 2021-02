Coronavirus: Mazzeo, 'Anticorpi monoclonali saranno made in Tuscany'

03 febbraio 2021 a

Firenze, 3 feb. - (Adnkronos) - "La buona notizia di oggi è che presto avremo una nuova arma contro il coronavirus e sarà made in Tuscany: gli anticorpi monoclonali. A giorni inizierà infatti la fase clinica dei farmaci sviluppati da Toscana Life Sciences, che secondo il dottor Rappuoli potrebbero essere pronti per l'uso ospedaliero entro aprile/maggio. Tls è stato uno dei primi posti in cui sono andato da Presidente del Consiglio regionale, perché rappresentano la Toscana che riesce ad essere avanguardia in Europa e nel mondo. Gli anticorpi monoclonali, insieme al vaccino, ci permetteranno di sconfiggere definitivamente il Covid. Ed è per questa ragione che non dobbiamo dimenticare mai l'importanza di investire sempre più risorse nella scienza, la ricerca e la tecnica". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in un post sul suo profilo Facebook.