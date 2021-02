Suning.com conclude il 2020 in positivo con una crescita delle vendite del 33,61% sulla sua piattaforma cloud retail

03 febbraio 2021 a

SHANGHAI, 3 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), il principale fornitore cinese di servizi smart retail e una società della Fortune Global 500 di proprietà del Gruppo Suning Holdings, ha pubblicato l'anteprima del suo rapporto annuale sulle prestazioni per il 2020. Secondo il rapporto, Suning.com ha conseguito un reddito operativo annuo compreso tra 257,562 e 259,52 miliardi di RMB tra gennaio e dicembre 2020. Suning.com ha inoltre riferito che le vendite di prodotti nel quarto trimestre effettuate attraverso la propria piattaforma cloud retail sono aumentate del 33,61% su base annua, mentre le vendite dei negozi autonomi sono aumentate del 45,28% su base annua.

Suning.com registra un significativo aumento degli utenti e delle vendite

Con le nuove capacità smart retail di Suning.com, l'azienda ha attivamente sviluppato la propria strategia di piattaforma cloud retail. Suning.com ha condotto confronti completi tra piattaforme di vendita al dettaglio online, ha integrato attività di e-commerce, ha introdotto investimenti strategici, ha realizzato piani per l'aumento degli incentivi azionari per i dipendenti e ha esplorato la possibilità di inserire aziende indipendenti.

Questi sviluppi hanno determinato una forte impennata dell'attività degli utenti nel quarto trimestre, con un aumento del numero di acquirenti pari al 52% su base annua. Solo a dicembre, gli utenti attivi mensili su Suning.com sono aumentati del 68% su base annua.

Anche i ricavi dei rami autogestiti di Suning.com, merchandise retail e logistica, si avviano verso una rapida crescita, grazie alla riduzione della quota di società quotate sulla sua piattaforma e all'aumento della quota di rivenditori di piccole, medie e piccolissime dimensioni.

Inoltre, la posizione finanziaria e le risorse esterne di Suning.com sono state potenziate con una serie di nuove partnership strategiche. Nel 2020, i negozi in franchising cloud retail di Suning.com si sono espansi rapidamente, con 3.201 nuovi punti vendita aperti nel corso dell'anno. L'azienda ha anche registrato una rapida crescita con un volume di vendite annuo in aumento di oltre il 100% su base annua.

Traendo vantaggio dal rapido sviluppo del business, il flusso di cassa di Suning.com ha continuato a recuperare nel 2020. Si prevede che il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative del quarto trimestre migliorerà la posizione di Suning.com e porterà il flusso di cassa netto annuale in verde per il 2020.

Si prevede che le entrate raggiungeranno un tasso di crescita composto superiore al 20% nei prossimi tre anni

Suning.com ha inoltre avviato la fase quattro dei suoi piani di azionariato per i dipendenti, che includono gli obiettivi di sviluppo dell'azienda e gli indicatori di prestazioni a livello aziendale e individuale.

Il periodo di valutazione si estenderà su tre anni fiscali dal 2021 al 2023, con valutazioni delle prestazioni collegate direttamente a Suning.com e l'entità dei ricavi legata alla deduzione degli utili lordi. Suning.com ha pubblicato un annuncio in cui afferma di voler impiegare fino a 1 miliardo di RMB dei propri fondi per il riacquisto di azioni per i piani di azionariato e gli incentivi azionari per i dipendenti.

Migliorare l'efficienza e snellire il business per accelerare lo sviluppo del retail

Suning.com ha ulteriormente chiarito la propria strategia di sviluppo della logistica, con particolare attenzione alla fornitura di servizi integrati di stoccaggio e distribuzione per fornitori ed esercenti sulla sua piattaforma. Questa mossa ha visto Suning.com posizionarsi al primo posto tra le prime 50 società di logistica cinesi nel 2020.

Attualmente, i magazzini e le strutture di supporto dell'azienda coprono un'area di oltre 12 milioni di metri quadrati con diversi modelli che vanno dai magazzini di grandi dimensioni alle strutture più piccole, dallo stoccaggio della catena del freddo alla logistica transfrontaliera, fino a strutture iperlocali. Per ampliare la propria presenza, Suning.com ha creato una rete di magazzini a tre livelli, composta da un gruppo di magazzini regionali centralizzati, un gruppo di magazzini di inoltro e un gruppo di magazzini di prima linea. Questa configurazione copre oltre 20.000 punti vendita e terminali, consentendo a Suning.com di raggiungere il 95% del Paese in meno di 24 ore.

Nel 2020 Suning.com ha anche implementato una serie di azioni incentrate sulla riduzione dei costi, sul miglioramento dell'efficienza e sul rafforzamento dell'attenzione al business alla luce degli effetti del COVID-19 sulle vendite offline. Prima di pubblicare il rapporto, Suning ha inoltre annunciato la propria strategia per il prossimo decennio, impegnandosi a concentrarsi sulla sua principale attività nel settore della vendita al dettaglio. Con piani in atto per ottimizzare e adeguare ulteriormente i punti vendita esistenti e la costante ripresa del mercato, si prevede un rimbalzo di vendite e profitti nel 2021.