Governo: Sbrollini (Iv), 'pronti a sostenere nuova fase per l'Italia'

Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Dopo le parole del presidente Mattarella si può aprire una nuova fase per l'Italia con opportunità uniche e irripetibili, abbiamo circa 300 miliardi da gestire, serve competenza e noi siamo pronti a sostenerla con lealtà". Lo dice Daniela Sbrollini, senatrice di Iv.

"Italia Viva ha condotto una battaglia politica difficile per l'amore del Paese e per tutti gli italiani che non stanno ottenendo le risposte concrete di cui avrebbero bisogno", aggiunge.