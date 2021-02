Cosmico, 2021 l'anno del freelance per progetti da remoto

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb. (Labitalia) - Nel 2021 spazio alla figura del freelance, che grazie anche alla diffusione di strumenti che agevolano il lavoro in team anche a distanza, avrà quindi possibilità sempre maggiori di inserirsi nell'organico delle aziende, seguendo progetti di breve o lunga durata da remoto. Parola di Cosmico (wearecosmico.com), startup nata un anno fa, pochi giorni prima della pandemia, che punta a connettere i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza e startup internazionali.

Nel 2020 Cosmico ha partecipato con i propri talenti a 21 progetti, di cui 12 in contemporanea, lavorando con 2 delle più grandi società di consulenza al mondo, 5 corporate e 3 startup internazionali spaziando dal fintech, all'energy, alla comunicazione radio-televisiva. La startup ha chiuso il primo anno con ebitda positivo (12%) e tra dicembre 2020 e gennaio 2021 ha contrattualizzato accordi per il 40% del volume sviluppato nel primo anno di attività.

I talenti di Cosmico, che ruotano tutti intorno al mondo del digital, sono oltre 150 professionisti, specializzati in coding, ux/ui design e copywriting. Le aziende, avvalendosi della consulenza della startup, hanno la garanzia di collaborare con i migliori talenti del settore per i loro progetti di breve o lunga durata, abbracciando un nuovo modo di intendere il mondo del lavoro, sempre più contemporaneo e connesso.

Oltre all'affidabilità, alla flessibilità e al contenimento dei costi di assunzione, le aziende avranno inoltre il vantaggio di lavorare con figure digital e smart che già padroneggiano perfettamente le nuove metodologie di lavoro, accelerando anche l'apprendimento e la trasformazione digitale dell'azienda stessa.

Dall'altra parte, Cosmico si identifica come un punto di riferimento per i professionisti del mondo digital, freelance o piccole agenzie verticali, che sono alla continua ricerca di nuove sfide e opportunità, con una forte expertise soprattutto in design e sviluppo (user experience designer, product designer, brand designer, sviluppatori web e mobile) e social media (content creator, copywriter, community management).

"Fra gli obiettivi del 2021 - racconta Francesco Marino, managing director di Cosmico - abbiamo sicuramente lo sviluppo della piattaforma di Cosmico che ci aiuterà a raggiungere nuovi talenti, selezionarli e farli crescere al nostro fianco. Nell'ultimo anno è cambiata radicalmente la geografia del lavoro, con l'esplosione del remote e del south working. Nel 2020 vi è stata una ridistribuzione del talento che, anche da casa, nella propria città di origine, ha collaborato attivamente a progetti con clienti primari. L'approccio di Cosmico è, a nostro parere, destinato a diventare sempre più importante, poiché è l'unico in grado di rispondere ai bisogni di scalabilità delle aziende in un mondo che cambia velocemente ed è il solo a permettere al vero talento di lavorare per le grandi aziende".