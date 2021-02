Mafia: gip Messina, 'per Scarantino le 'imbeccate' erano dei poliziotti e non dei pm'

03 febbraio 2021 a

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - "Vincenzo Scarantino dopo avere sostenuto che la propria collaborazione era stata stimolata da Arnaldo La Barbera (l'ex dirigente della Mobile di Palermo ndr) e Mario Bò, ha affermato che le dichiarazioni rese ai magistrati nella prima fase della sua collaborazione erano il frutto di 'imbeccate' provenienti dai poliziotti che lo gestivano, e in particolare da Arnaldo La Barbera. Inoltre, nel momento cui concordava con i poliziotti le dichiarazioni da rendere in sede di interrogatorio, i magistrati non erano presenti". Lo scrive il gip Simona Finocchiaro, nel provvedimento di archiviazione nei confronti dei magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata in concorso nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio. "Scarantino ha poi attribuito a iniziative personali dei magistrati della Procura di Caltanissetta la sostituzione dei propri difensori laddove, invece, escusso l'avvocato Li Gotti, questi ha specificato di avere rinunciato al mandato per problemi di salute nonché per incompatibilità con la sua posizione di difensore anche di Gioacchino La Barbera".