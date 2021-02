Governo: Boschi, 'saltata trattativa su nomi? io ieri avevo fatto passo indietro'**

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "No, non direi che abbiamo vinto. Sono convinta che possa vincere l'Italia se Draghi accetterà l'incarico e se ci saranno le condizioni" per formare un governo. "Noi abbiamo sempre detto che avremmo preferito una soluzione politica". Lo dice Maria Elena Boschi all'Aria che Tira su La7.

Tutto caduto per problema sui nomi, compreso il suo? "Io -risponde Boschi- ieri mattina ho fatto un passo indietro perchè non volevo essere un elemento divisivo. E comunque non credo di aver creato io problemi, nè di essere stata la causa dalla schiarita" che c'era stata ieri nella trattativa dopo che Boschi si era tirata fuori del totoministri.