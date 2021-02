03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Un governo politico modello Ciampi? Credo che in questo momento non vada tirato per la giacchetta Draghi. Noi ci affidiamo alla saggezza del presidente della Repubblica". Lo dice Maria Elena Boschi a L'Aria che Tira su La7.