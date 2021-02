Scrittori: addio a Giacomo Daquino, autore di libri di successo sui sentimenti**

03 febbraio 2021 a

Torino, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo psichiatra, psicoterapeuta e scrittore Giacomo Dacquino, noto autore che si è dedicato alla divulgazione, indicando in numerosi libri la strada della riscoperta del cuore e dei sentimenti nei rapporti di coppia, è morto nell'ospedale di Ciriè (Torino) all'età di 90 anni. I funerali, ha annunciato la famiglia all'ADNKRONOS, si svolgeranno nella chiesa San Desiderio Martire a Fiano (Torino) domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 11; poi la salma verrà accompagnato al tempio crematorio Socrem di Torino.

Era nato l'11 giugno 1930 a Bistagno (Alessandria). Il professore Dacquino è stato allievo e collaboratore di Silvano Arieti al New York Medical College, docente presso la facoltà Teologica di Torino, l'Università Pontificia Salesiana e la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. Relatore in congressi nazionali e internazionali, è autore di oltre duecento pubblicazioni di psichiatria, sessuologia e psicoanalisi. I suoi studi hanno riguardato l'amore, il voler bene e la sessualità.

Dacquino è autore di 23 libri a carattere divulgativo, molti dei quali bestseller. Tra i suoi libri editi da Mondadori: "Che cos'è l'amore. L'affetto e la sessualità nel rapporto di coppia" (1994), "Paura d'amare. Come evitare e superare i fallimenti affettivi" (1996), "Legami d'amore. Come uscire dall'isolamento affettivo" (1997), "Credere e amare" (1998; premio speciale del presidente della Repubblica assegnatogli dalla giuria del Premio Soldati), "Bisogno d'amore" (2002), "Seduzione" (2004), "Relazioni difficili" (2006), "Soldi, sesso e sentimenti" (2008), "Dove incontri l'anima" (2011) e "Impara a dire Ti amo" (2013). Dalle Edizioni San Paolo ha pubblicato "Guarire l'amore. Strategie di speranza per la famiglia di oggi" (2014) e dalla Elledici "Psicologia di papa Francesco. Il pensiero di uno psichiatra-psicoanalista" (2017). Per la sua opera scientifica nel 2000 è stato insignito del Premio Speciale del Presidente della Repubblica.