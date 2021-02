Mafia: gip Messina 'falsità dichiarazioni Scarantino scoperte grazie a Spatuzza'

03 febbraio 2021 a

a

a

Palermo, 3 feb. (Adnkronos) - "Senza la successiva collaborazione di Gaspare Spatuzza, iniziata nel 2008, delle falsità delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino non vi sarebbe stata alcuna certezza". A scriverlo è il gip di Messina Simona Finocchiaro nel provvedimento di archiviazione a carico dei magistrati Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia in concorso nell'ambito dell'indagine sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio in cui vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. "Inoltre, la condotta volubile di Scarantino, e le dichiarazioni da questi rese nel tempo, contraddittorie e scostanti, non consentono di stabilire quali delle sue affermazioni debbano ritenersi genuine anche con riguardo agli addebiti mossi ai magistrati che si sono occupati della vicenda", dice il gip Finocchiaro.