Tv: 'Lui è peggio di me', su Rai3 la 'strana coppia' Panariello-Giallini (2)

(Adnkronos) - “Gli ospiti si vedono prima da uno e poi vanno dall'altro - ha detto Giallini - ma alcuni entrano ed escono, i più famosi non dicono una parola, vanno a casa di uno o dell'altro, a volte chiedono soltanto un'informazione. La casa del mio show assomiglia alla mia, con la cucina perché mi piace cucinare, e la batteria perché amo suonare. Ospite della prima serata sarà Marracash, che farà un pezzo con la sua band mentre io lo seguirò indegnamente con la chitarra. A cantare è bravo Panariello, ha una voce splendida, fra Dean Martin e Frank Sinatra”.

“Quanto ai monologhi - ha aggiunto Panariello - staremo lontani da ciò che ci accade intorno, perché il nostro ruolo è quello di staccare per un momento il pubblico dalla realtà. Cerchiamo di stare lontani dall'attualità. Accadono cose repentinamente, cambia tutto rapidamente, che è difficile seguirlo dal momento che non siamo in diretta ma registriamo il programma. Non entriamo in certi sistemi per non avvelenarci il sangue. Vogliamo raccontare la verità, ciò che pensiamo e viviamo in questo momento, ciò che ci è capitato. Gli ospiti – ha annunciato - sono degli amici, come Pieraccioni, Venditti, Smutniak, Carlo Conti, Vinicio Marchioni, e personaggi del mondo di Rai3. L'ambientazione del mio show – ha concluso - assomiglia a quello di uno studio televisivo, con il tavolo stile Fabio Fazio e la poltrona della Dandini, che ho sempre invidiato”.