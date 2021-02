Governo: Fitoussi, 'grande stima per Draghi, uomo con visione lungimirante'

03 febbraio 2021 a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ho una grande stima per Mario Draghi: è stato il migliore banchiere centrale che abbiamo avuto in Europa e per distacco. Ha salvato l'euro e l'area dell'euro, non è poco. Ha accettato di far passare le sue convinzioni prima della politica durante il braccio di ferro con alcuni membri del Consiglio della Bce". Ad affermarlo all'Adnkronos è l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma dopo che l'ex presidente della Bce ha accettato l'incarico a presidente del Consiglio con riserva.

Draghi, spiega, "è uomo che ha una visione lungimirante. Quando è stato alla guida della Bce ha avuto il coraggio di fare in modo che la banca centrale sia al servizio dell'Europa e non era una cosa scontata. E' stato capace di affrontare il tabù monetario, perché non sarebbe in grado di far cadere il tabù del bilancio sia a livello nazionale che europeo?", rileva Fitoussi ricordando le parole di Draghi che aveva parlato di 'debito buono' e 'debito cattivo'. "Auspico che Draghi riesca e che possa svolgere questo suo incarico al meglio ma molto dipenderà anche dagli uomini e dalle donne che governeranno con lui e se saranno capaci a farlo", sottolinea l'economista francese. "La scelta di Draghi è quasi una non scelta per uscire dalla situazione di stallo che si era venuto a creare".

Ora, aggiunge Fitoussi, "bisogna aspettare e vedere che governo costituirà Draghi e se il Parlamento glielo consentirà e quale sarà il suo programma". Per l'economista francese "servono obiettivi chiari". Tra le priorità, in particolare, "ci dovrebbero essere la piena occupazione, la lotta alla precarietà e alla povertà, le infrastrutture". Insomma "fa piacere vedere Draghi presidente del Consiglio, fa piacere agli europei convinti e soprattutto a quelli che non sono dogmatici nella condotta della politica", conclude l'economista francese.