Calcio: Tiago Pinto, 'soddisfatti del lavoro di Fonseca, nessuna riunione con altri tecnici'**

03 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Fonseca sarà l'allenatore del prossimo anno? Innanzitutto voglio garantire che tutte le notizie che sono circolate rispetto a riunioni con altri allenatori, sono bugie e non sono successe. Dan, Ryan e io siamo soddisfatti del lavoro di Fonseca, con il quale lavoriamo per il presente e il futuro della Roma. La mia relazione con Paulo è molto buona, il mister non è preoccupato né distratto dalle voci ed è solo concentrato sulla partita di sabato". Lo ha detto il general manager della Roma, Tiago Pinto, in conferenza stampa.

Il gm giallorosso ha escluso nuovi dirigenti in arrivo nell'area sportiva. "Io sono il responsabile dell'area sportiva a stretto contatto con Dan e Ryan. Ora, finito il mercato, mi devo concentrare sulla struttura intorno al club, come la segreteria sportiva ed altre aree che andranno rafforzate e migliorate per poter dotare il club di una struttura che sia professionale, solida e forte. Ma per quanto riguarda quello che chiamate la direzione sportiva non ci saranno altri arrivi".

"Mkhitaryan ha comunicato di voler applicare la clausola per il rinnovo?Mkhitaryan è un giocatore importante per noi, i numeri testimoniano un rendimento straordinario sul campo. È un professionista eccellente, un esempio per tutti e può essere elemento importante per i giovani. Nel contratto c'è una clausola che gli permette di esprimersi sulla questione del rinnovo. Non mi aspetto problemi, sono d'accordo con il suo agente per la questione. Sono convinto che tutte le parti abbiamo l'interesse di proseguire insieme", ha aggiunto Tiago Pinto.